Appian
Appian Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i India

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in India hos Appian udgør i alt ₹2.76M pr. year for Software Engineer 2. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹2.76M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Appian's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/11/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
RSU

Hos Appian er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Appian in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹5,062,863. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Appian for Full-Stack Softwareingeniør rollen in India er ₹2,828,963.

