Den gennemsnitlige Teknisk Bogholder samlede kompensation in United States hos Appian spænder fra $92.4K til $129K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Appian's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/11/2025
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
Hos Appian er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:
20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)