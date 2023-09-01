Apna Lønninger

Apna's løn spænder fra $3,449 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $113,184 for en Dataanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Apna . Sidst opdateret: 11/14/2025