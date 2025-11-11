Virksomhedsoversigt
Aon
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • UX Designer

Aon UX Designer Lønninger

Den gennemsnitlige UX Designer kompensationspakke in United States hos Aon udgør i alt $125K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Aon's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
Aon
UX Designer
New York, NY
Total per år
$125K
Niveau
-
Grundløn
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Aon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en UX Designer hos Aon in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $140,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Aon for UX Designer rollen in United States er $120,000.

