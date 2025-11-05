Virksomhedsoversigt
ANZ
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataanalytiker

  • Alle Dataanalytiker Lønninger

  • Greater Melbourne Area

ANZ Dataanalytiker Lønninger i Greater Melbourne Area

Dataanalytiker kompensation in Greater Melbourne Area hos ANZ spænder fra A$126K pr. year for Data Scientist til A$171K pr. year for Senior Data Scientist. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Melbourne Area udgør i alt A$119K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ANZ's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Block logo
+A$89.5K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos ANZ?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Dataanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos ANZ in Greater Melbourne Area ligger på en årlig samlet kompensation på A$177,901. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ANZ for Dataanalytiker rollen in Greater Melbourne Area er A$142,866.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for ANZ

Relaterede virksomheder

  • DoorDash
  • Intuit
  • SoFi
  • Coinbase
  • Databricks
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer