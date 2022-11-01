Virksomhedsoversigt
ANZ
ANZ Lønninger

ANZ's løn spænder fra $8,937 i samlet kompensation om året for en Forretningsdrift i den lave ende til $164,797 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ANZ. Sidst opdateret: 8/31/2025

$160K

Software Ingeniør
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

DevOps Ingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Data Scientist
Median $77.4K
Dataanalytiker
Median $87.4K

Produktleder
Median $106K
Software Engineering Leder
Median $165K
IT-teknolog
Median $68.9K
Forretningsdrift
$8.9K
Forretningsanalytiker
$85.3K
Kundeservice
$35.7K
Finansanalytiker
$40.1K
Human Resources
$54K
Investeringsrådgiver
$45.5K
Marketing
$73.3K
Maskiningeniør
$92.6K
Produktdesigner
$101K
Programleder
$144K
Salg
$137K
Cybersikkerhedsanalytiker
$71.4K
Løsningsarkitekt
$34.5K
Samlede Belønninger
$58.4K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos ANZ er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $164,797. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ANZ er $76,239.

