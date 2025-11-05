Virksomhedsoversigt
Anyscale
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktmanager

  • Alle Produktmanager Lønninger

  • San Francisco Bay Area

Anyscale Produktmanager Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gennemsnitlige Produktmanager kompensationspakke in San Francisco Bay Area hos Anyscale udgør i alt $246K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Anyscale's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Anyscale
Product Manager
San Francisco, CA
Total per år
$246K
Niveau
L6
Grundløn
$246K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos Anyscale?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Anyscale er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Produktmanager tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Anyscale in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $404,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Anyscale for Produktmanager rollen in San Francisco Bay Area er $204,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Anyscale

Relaterede virksomheder

  • Socure
  • Higher Logic
  • Womply
  • Sofar Ocean
  • Rubrik
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer