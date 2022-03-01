Virksomhedskatalog
Anyscale
Anyscale Lønninger

Anyscales løninterval spænder fra $144,275 i total kompensation årligt for en Rekrutteringskonsulent i den nedre ende til $317,500 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Anyscale. Sidst opdateret: 8/11/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $318K
Produktchef
$204K
Rekrutteringskonsulent
$144K

Løsningsarkitekt
$299K
Teknisk programleder
$208K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Anyscale er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Anyscale er Softwareingeniør med en årlig samlet kompensation på $317,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Anyscale er $207,955.

