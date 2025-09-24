Virksomhedsoversigt
Antibacterial Resistance Leadership Group
Antibacterial Resistance Leadership Group Software Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Software Ingeniør samlede kompensation in United States hos Antibacterial Resistance Leadership Group spænder fra $104K til $145K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Antibacterial Resistance Leadership Group's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$113K - $136K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$104K$113K$136K$145K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Antibacterial Resistance Leadership Group in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $145,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Antibacterial Resistance Leadership Group for Software Ingeniør rollen in United States er $103,750.

