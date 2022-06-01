Virksomhedskatalog
Anthology
Anthology Lønninger

Anthologys løninterval spænder fra $15,075 i total kompensation årligt for en Managementkonsulent i den nedre ende til $179,598 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Anthology. Sidst opdateret: 8/21/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $125K

Fuld stakk softwareingeniør

IT-specialist
$74.6K
Managementkonsulent
$15.1K

Produktdesigner
$87.4K
Software Engineering Leder
$70.4K
Løsningsarkitekt
$180K
Ofte stillede spørgsmål

Rolul cel mai bine plătit raportat la Anthology este Løsningsarkitekt at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $179,598. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Anthology este $81,030.

