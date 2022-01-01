Anthem Lønninger

Anthems løninterval spænder fra $84,575 i total kompensation årligt for en IT-specialist i den nedre ende til $208,740 for en Data Science Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Anthem . Sidst opdateret: 8/21/2025