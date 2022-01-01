Virksomhedskatalog
Anthem
Anthem Lønninger

Anthems løninterval spænder fra $84,575 i total kompensation årligt for en IT-specialist i den nedre ende til $208,740 for en Data Science Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Anthem. Sidst opdateret: 8/21/2025

$160K

Forretningsanalytiker
Median $117K
Softwareingeniør
Median $110K
Løsningsarkitekt
Median $201K

Data Science Leder
$209K
Datascientist
Median $145K
Finansanalytiker
$88.4K
IT-specialist
$84.6K
Produktdesigner
$136K
Produktchef
Median $148K
Software Engineering Leder
$159K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Anthem er Data Science Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $208,740. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Anthem er $140,338.

