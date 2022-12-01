Anta Lønninger

Antas løninterval spænder fra $62,356 i total kompensation årligt for en Modedesigner i den nedre ende til $133,718 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Anta . Sidst opdateret: 8/21/2025