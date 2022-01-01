Virksomhedskatalog
Ant Group
Ant Group Lønninger

Ant Groups løninterval spænder fra $54,398 i total kompensation årligt for en Projektleder i den nedre ende til $220,743 for en Forretningsanalytiker i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ant Group. Sidst opdateret: 8/21/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $69.5K
Produktchef
Median $87.6K
Forretningsanalytiker
$221K

Forretningsudvikling
$56K
Datascientist
$90.6K
Marketing
$121K
Marketing-drift
$167K
Produktdesigner
$80.4K
Projektleder
$54.4K
Løsningsarkitekt
$146K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Ant Group er Forretningsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $220,743. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Ant Group er $89,118.

