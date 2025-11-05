Softwareingeniør kompensation in Pune Metropolitan Region hos Ansys spænder fra ₹1.7M pr. year for P1 til ₹3.19M pr. year for P4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Pune Metropolitan Region udgør i alt ₹1.84M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ansys's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
₹1.7M
₹1.67M
₹0
₹38.3K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.19M
₹2.96M
₹0
₹226K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)
33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)
33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)
