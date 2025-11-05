Softwareingeniør kompensation in Pittsburgh Area hos Ansys spænder fra $86K pr. year for P1 til $140K pr. year for P4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Pittsburgh Area udgør i alt $129K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ansys's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)
33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)
33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)
Inkluderede StillingerIndsend Ny Stilling