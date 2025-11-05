Virksomhedsoversigt
Ansys
  • Lønninger
  • Softwareingeniør

  • Alle Softwareingeniør Lønninger

  • France

Ansys Softwareingeniør Lønninger i France

Softwareingeniør kompensation in France hos Ansys udgør i alt €63.7K pr. year for P3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in France udgør i alt €62.6K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ansys's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
Software Engineer 1(Entry Level)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€63.7K
€51.3K
€7.4K
€5K
P4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Ansys in France ligger på en årlig samlet kompensation på €67,541. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ansys for Softwareingeniør rollen in France er €59,764.

Andre ressourcer