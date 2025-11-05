Virksomhedsoversigt
Ansys
Softwareingeniør kompensation in Canada hos Ansys spænder fra CA$79.7K pr. year for P1 til CA$117K pr. year for P3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Canada udgør i alt CA$108K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ansys's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
Software Engineer 1(Entry Level)
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
Software Engineer 2
CA$112K
CA$97.9K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
Senior Software Engineer
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Sammenlign Niveauer
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)



Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

Forskningsforsker

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Ansys in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$138,335. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ansys for Softwareingeniør rollen in Canada er CA$114,532.

Andre ressourcer