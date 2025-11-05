Softwareingeniør kompensation in Canada hos Ansys spænder fra CA$79.7K pr. year for P1 til CA$117K pr. year for P3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Canada udgør i alt CA$108K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ansys's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$97.9K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)
33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)
33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)
