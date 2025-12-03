Virksomhedsoversigt
Ansys
Ansys Rekrutterer Lønninger

Rekrutterer kompensation in United States hos Ansys udgør i alt $99K pr. year for P2. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ansys's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$100K - $114K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$87.5K$100K$114K$127K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Optjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Rekrutterer hos Ansys in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $127,440. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ansys for Rekrutterer rollen in United States er $87,480.

