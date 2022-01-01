Virksomhedskatalog
Ansys
Ansys Lønninger

Ansyss løninterval spænder fra $22,287 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $190,000 for en Hardwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ansys. Sidst opdateret: 8/21/2025

$160K

Softwareingeniør
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Maskiningeniør
P2 $110K
P3 $164K
Hardwareingeniør
Median $190K

Kundeservice
$63.4K
Elektroteknisk ingeniør
$174K
IT-specialist
$131K
Marketing
$124K
Marketing-drift
$113K
Optisk ingeniør
$62.3K
Produktchef
$131K
Projektleder
$179K
Rekrutteringskonsulent
$107K
Salg
$133K
Salgsingeniør
$39.3K
Teknisk programleder
$123K
Teknisk forfatter
$87.1K
Vesting-plan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Ansys er RSUs underlagt en 3-årig vesting-plan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den högst betalande rollen som rapporterats på Ansys är Hardwareingeniør med en årlig total kompensation på $190,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Ansys är $111,360.

