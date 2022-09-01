Virksomhedskatalog
Ansira
Ansira Lønninger

Ansiras løninterval spænder fra $56,218 i total kompensation årligt for en Marketing i den nedre ende til $117,000 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ansira. Sidst opdateret: 8/21/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $117K
Marketing
$56.2K
Projektleder
$75.4K

Ofte stillede spørgsmål

