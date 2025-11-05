Angi Softwareingeniør Lønninger i New York City Area

Softwareingeniør kompensation in New York City Area hos Angi udgør i alt $226K pr. year for L3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in New York City Area udgør i alt $228K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Angi's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Niveau Navn Total Grundløn Aktier (/yr) Bonus L1 Software Engineer 1 ( Entry Level ) $ -- $ -- $ -- $ -- L2 Software Engineer 2 $ -- $ -- $ -- $ -- L3 Senior Software Engineer 1 $226K $185K $15.2K $26K L4 Senior Software Engineer 2 $ -- $ -- $ -- $ -- Se 2 Flere Niveauer

Optjeningsplan Primær 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Angi er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årligt )

Hvad er optjeningsplanen hos Angi ?

