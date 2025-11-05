Softwareingeniør kompensation in Greater Chicago Area hos Angi spænder fra $167K pr. year for L2 til $186K pr. year for L3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Chicago Area udgør i alt $185K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Angi's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$167K
$142K
$11.6K
$13.3K
L3
$186K
$160K
$5K
$21K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Angi er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
