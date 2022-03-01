Angi Lønninger

Virksomhedsoversigt
Angi's løn spænder fra $49,750 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $280,812 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Angi. Sidst opdateret: 8/29/2025

$160K

Software Ingeniør
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $195K
Software Engineering Leder
L3 $274K
L4 $281K

Data Scientist
Median $207K
Produktdesigner
Median $138K
Rekrutterer
Median $130K
Administrativ Assistent
$112K
Forretningsanalytiker
$167K
Finansanalytiker
$169K
Human Resources
$130K
Marketing
$78.6K
Salg
$49.8K
UX Researcher
$184K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Angi er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Angi er Software Engineering Leder at the L4 level med en årlig samlet kompensation på $280,812. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Angi er $169,150.

Andre ressourcer