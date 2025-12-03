Virksomhedsoversigt
Anders
Anders Bogholder Lønninger

Den gennemsnitlige Bogholder samlede kompensation in United States hos Anders spænder fra $82K til $119K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Anders's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$93K - $108K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$82K$93K$108K$119K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Anders?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Bogholder hos Anders in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $119,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Anders for Bogholder rollen in United States er $82,000.

Andre ressourcer

