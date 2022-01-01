Anaplan Lønninger

Virksomhedsoversigt
Anaplan's løn spænder fra $73,630 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $346,725 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Anaplan. Sidst opdateret: 8/31/2025

$160K

Software Ingeniør
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack Softwareingeniør

Løsningsarkitekt
Median $168K
Produktleder
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Human Resources
Median $344K
Salg
Median $250K
Forretningsanalytiker
$262K
Kundeservice
$98.5K
Kundesucces
$281K
Data Scientist
$116K
IT-teknolog
$138K
Marketing Operations
$89.2K
Produktdesigner
$270K
Projektleder
$154K
Rekrutterer
$73.6K
Software Engineering Leder
$347K
Teknisk Programleder
$239K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Anaplan er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Anaplan, ir Software Engineering Leder at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $346,725. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Anaplan, ir $156,545.

