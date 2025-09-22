Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Produktleder kompensationspakke in United States hos Amperity udgør i alt $206K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Amperity's samlede kompensationspakker.

Hvad er karriereniveauerne hos Amperity?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Option

Hos Amperity er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Produktleder bij Amperity in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $226,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Amperity voor de Produktleder functie in United States is $205,000.

