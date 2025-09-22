Software Ingeniør kompensation in United States hos Ampere Computing spænder fra $170K pr. year for L6 til $275K pr. year for L8. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $198K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ampere Computing's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
