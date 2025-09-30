Virksomhedsoversigt
Amgen
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programleder

  • Alle Programleder Lønninger

  • San Francisco Bay Area

Amgen Programleder Lønninger i San Francisco Bay Area

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Amgen's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Vi behøver kun 4 flere Programleder indberetningers hos Amgen for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

0%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

34%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Amgen er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 0% optjenes i 1st-ÅR (0.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)

  • 34% optjenes i 4th-ÅR (34.00% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Programleder tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

The highest paying salary package reported for a Programleder at Amgen in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Programleder role in San Francisco Bay Area is $120,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Amgen

Relaterede virksomheder

  • HPE
  • Synopsys
  • Illumina
  • Guidewire Software
  • Dexcom
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer