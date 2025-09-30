Data Scientist kompensation in Greater Los Angeles Area hos Amgen spænder fra $96.7K pr. year for L3 til $218K pr. year for L6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Los Angeles Area udgør i alt $139K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Amgen's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
0%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
34%
ÅR 4
Hos Amgen er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
0% optjenes i 1st-ÅR (0.00% årligt)
33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)
33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)
34% optjenes i 4th-ÅR (34.00% årligt)