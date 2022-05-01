Virksomhedsoversigt
AMETEK
AMETEK Lønninger

AMETEK's løn spænder fra $58,107 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $265,200 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AMETEK. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

Elektroteknisk Ingeniør
Median $200K
Hardware Ingeniør
$60.6K
Maskiningeniør
$147K

Optisk Ingeniør
$143K
Software Ingeniør
$58.1K
Software Engineering Leder
$265K
Teknisk Programleder
$171K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos AMETEK er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $265,200. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos AMETEK er $147,000.

