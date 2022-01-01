American Tower Lønninger

Virksomhedsoversigt
American Tower's løn spænder fra $34,053 i samlet kompensation om året for en Projektleder i den lave ende til $222,408 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos American Tower. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

Hardware Ingeniør
$106K
Projektleder
$34.1K
Software Ingeniør
$199K

Software Engineering Leder
$222K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos American Tower er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

The highest paying role reported at American Tower is Software Engineering Leder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $222,408. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Tower is $152,263.

Andre ressourcer