American Red Cross Lønninger

American Red Cross's løn spænder fra $30,833 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $183,600 for en Marketing i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos American Red Cross. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

Administrativ Assistent
$59.7K
Forretningsanalytiker
$126K
Kundeservice
$30.8K

Dataanalytiker
$35.5K
Data Scientist
$35.2K
Marketing
$184K
Produktleder
$131K
Projektleder
$95.5K
Software Ingeniør
$79.6K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos American Red Cross er Marketing at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $183,600. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos American Red Cross er $79,600.

