American Medical Association Lønninger

American Medical Association's løn spænder fra $77,610 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $587,050 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos American Medical Association. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $110K

Full-Stack Softwareingeniør

Dataanalytiker
$77.6K
Data Scientist
$85.4K

Produktdesigner
$81.6K
Produktleder
$249K
Software Engineering Leder
$587K
Løsningsarkitekt
$139K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos American Medical Association er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $587,050. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos American Medical Association er $110,000.

