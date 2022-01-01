Virksomhedsoversigt
American Family Insurance
American Family Insurance Lønninger

American Family Insurance's løn spænder fra $22,718 i samlet kompensation om året for en Human Resources in Taiwan i den lave ende til $190,950 for en Teknisk Programleder in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos American Family Insurance. Sidst opdateret: 9/2/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $127K

Backend Softwareingeniør

Forretningsanalytiker
Median $102K
Software Engineering Leder
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Scientist
Median $152K
Aktuar
$161K
Human Resources
$22.7K
IT-teknolog
$124K
Marketing
$121K
Salg
$52.5K
Cybersikkerhedsanalytiker
$153K
Teknisk Programleder
$191K
OSS

The highest paying role reported at American Family Insurance is Teknisk Programleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $190,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Family Insurance is $127,000.

Andre ressourcer