American Bureau of Shipping Lønninger

American Bureau of Shippings løninterval spænder fra $55,984 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $146,265 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos American Bureau of Shipping . Sidst opdateret: 8/11/2025