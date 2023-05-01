American Axle & Manufacturing Lønninger

American Axle & Manufacturing's løn spænder fra $15,075 i samlet kompensation om året for en Data Scientist in India i den lave ende til $183,600 for en Software Engineering Leder in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos American Axle & Manufacturing . Sidst opdateret: 8/31/2025