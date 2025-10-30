Dataanalytiker kompensation in United States hos American Airlines spænder fra $100K pr. year for L3 til $127K pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $120K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for American Airlines's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
$127K
$127K
$0
$250
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***