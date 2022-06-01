Virksomhedsoversigt
Amentum
Amentum Lønninger

Amentum's løn spænder fra $78,605 i samlet kompensation om året for en Facilitetsleder i den lave ende til $174,125 for en Kundeservice i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Amentum. Sidst opdateret: 9/2/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $80K

Produktions Softwareingeniør

Dataanalytiker
Median $128K
Maskiningeniør
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Kundeservice
$174K
Facilitetsleder
$78.6K
Finansanalytiker
$114K
Hardware Ingeniør
$133K
IT-teknolog
$105K
Programleder
$129K
Projektleder
$113K
Cybersikkerhedsanalytiker
$171K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Amentum er Kundeservice at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $174,125. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Amentum er $114,425.

