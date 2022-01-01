Ambry Genetics Lønninger

Ambry Genetics's løn spænder fra $71,400 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $226,860 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ambry Genetics . Sidst opdateret: 9/1/2025