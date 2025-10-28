Virksomhedsoversigt
Alteryx
Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Alteryx er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.4% optjenes i 3rd-ÅR (33.40% årligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Alteryx in Czech Republic ligger på en årlig samlet kompensation på CZK 1,932,908. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Alteryx for Produktmanager rollen in Czech Republic er CZK 1,411,863.

