Den gennemsnitlige Human Resources samlede kompensation in United States hos Alteryx spænder fra $173K til $237K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Alteryx's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$186K - $224K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$173K$186K$224K$237K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Alteryx er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.4% optjenes i 3rd-ÅR (33.40% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Human Resources hos Alteryx in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $236,640. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Alteryx for Human Resources rollen in United States er $173,400.

