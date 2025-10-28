Virksomhedsoversigt
Alteryx
Alteryx Kundesucces Lønninger

Den gennemsnitlige Kundesucces samlede kompensation in India hos Alteryx spænder fra ₹2.1M til ₹2.99M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Alteryx's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹2.4M - ₹2.81M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Alteryx er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.4% optjenes i 3rd-ÅR (33.40% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundesucces hos Alteryx in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,991,697. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Alteryx for Kundesucces rollen in India er ₹2,096,745.

