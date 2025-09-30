Virksomhedsoversigt
ALTEN
ALTEN Software Ingeniør Lønninger i Greater Montreal

Software Ingeniør kompensation in Greater Montreal hos ALTEN spænder fra CA$85.6K pr. year for Software Engineer I til CA$91.5K pr. year for Software Engineer II. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Montreal udgør i alt CA$88.4K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ALTEN's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Entry Level)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Hvad er karriereniveauerne hos ALTEN?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos ALTEN in Greater Montreal ligger på en årlig samlet kompensation på CA$103,085. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ALTEN for Software Ingeniør rollen in Greater Montreal er CA$88,382.

