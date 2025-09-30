Software Ingeniør kompensation in Canada hos ALTEN spænder fra CA$85.6K pr. year for Software Engineer I til CA$91.5K pr. year for Software Engineer II. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Canada udgør i alt CA$88.4K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ALTEN's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer I
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
