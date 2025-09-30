Virksomhedsoversigt
ALTEN
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

  • Canada

ALTEN Software Ingeniør Lønninger i Canada

Software Ingeniør kompensation in Canada hos ALTEN spænder fra CA$85.6K pr. year for Software Engineer I til CA$91.5K pr. year for Software Engineer II. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Canada udgør i alt CA$88.4K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ALTEN's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Entry Level)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Tilføj KompSammenlign Niveauer

CA$226K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på CA$42.4K+ (nogle gange CA$424K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos ALTEN?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Software Ingeniør na ALTEN in Canada é uma remuneração total anual de CA$103,085. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ALTEN para a função de Software Ingeniør in Canada é CA$88,382.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for ALTEN

Relaterede virksomheder

  • Sopra Steria
  • Ideagen Plc
  • Murex
  • Capgemini
  • Arcesium
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer