AlphaSights
AlphaSights Lønninger

AlphaSights's løn spænder fra $74,625 i samlet kompensation om året for en Marketing i den lave ende til $240,790 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AlphaSights. Sidst opdateret: 8/31/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $150K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktdesigner
Median $130K
Salg
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Rekrutterer
Median $80.5K
Kundeservice
$81.6K
Data Scientist
$164K
Ledelseskonsulent
$119K
Marketing
$74.6K
Projektleder
$127K
Software Engineering Leder
$241K
Venturekapitalist
$83.6K
OSS

