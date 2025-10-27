Virksomhedsoversigt
AlphaSense
AlphaSense Softwareingeniørmanager Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AlphaSense's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹4.4M - ₹5.33M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AlphaSense er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos AlphaSense in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹5,673,824. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos AlphaSense for Softwareingeniørmanager rollen in India er ₹4,059,719.

