Softwareingeniør kompensation in India hos AlphaSense udgør i alt ₹3.34M pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹2.48M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AlphaSense's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹3.34M
₹3.09M
₹99.4K
₹149K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos AlphaSense er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
