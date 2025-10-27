Virksomhedsoversigt
AlphaSense
Den gennemsnitlige Salg kompensationspakke in United Kingdom hos AlphaSense udgør i alt £65.5K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AlphaSense's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Total per år
£45.4K
Niveau
-
Grundløn
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
10 År
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AlphaSense er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salg hos AlphaSense in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £107,654. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos AlphaSense for Salg rollen in United Kingdom er £45,377.

Andre ressourcer