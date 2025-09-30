Virksomhedsoversigt
AlphaSense
AlphaSense Produktleder Lønninger i New York City Area

Den gennemsnitlige Produktleder kompensationspakke in New York City Area hos AlphaSense udgør i alt $170K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AlphaSense's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Total per år
$170K
Niveau
Product Manager
Grundløn
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
År i virksomheden
4 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos AlphaSense?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AlphaSense er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Самый высокий пакет вознаграждения для Produktleder в AlphaSense in New York City Area составляет $215,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AlphaSense для позиции Produktleder in New York City Area составляет $170,000.

Andre ressourcer