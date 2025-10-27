Virksomhedsoversigt
AlphaSense
AlphaSense Produktmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Produktmanager kompensationspakke in United States hos AlphaSense udgør i alt $175K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AlphaSense's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Total per år
$175K
Niveau
Product Manager
Grundløn
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År i virksomheden
6 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos AlphaSense?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AlphaSense er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos AlphaSense in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $215,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos AlphaSense for Produktmanager rollen in United States er $170,000.

Andre ressourcer